IL TABELLINO

: il secondo, dopo aver sbagliato clamorosamente il primo., dunque, per la squadra di Spalletti, mentre la Fiorentina legittima - e come! – la sua voglia d’Europa.nel primo tempo,nel secondo i firmatari di questo successo che però appartiene alla squadra intera; di, invece, i gol dell’illusione. E della tristezza per i cinquantacinquemila dello stadio.Partiamo da Spalletti. “Quella che al Napoli non manca – aveva detto - è la consapevolezza del momento”. La sua importanza. Persino la sua storicità. Giusto. Sarà stato anche così, ma al di là dello scudetto disegnato nei pensieri azzurri,, ma nessun peso, nessuna voglia di caricarsi oltre il dovuto di impegni e di doveri. E poi si sa, la Fiorentina non si risparmia e non risparmia nulla agli avversari. Figuriamoci al Napoli, che qui al San Diego al primo colpo già buttò fuori dalla coppa Italia. Ma non è tutto. Se il Napoli va immediatamente in crisi e in questa crisi resta intrappolato per tutto il primo tempo è perché non s’accorge che la partita non gli sta venendo così come l’aveva preparata.Insomma, al Napoli il conto non torna.. Tanto da chiudere già in vantaggio a metà gara grazie ache (29’) stende Ospina con una cannonata che chiude un lungo balletto del pallone in area azzurra. Il resto, in verità è poca cosa, tant’è cheVa così, mezza partita. Ma è chiaro che il Napoli non può rassegnarsi. Infatti, Spalletti, capito l’errore d’impostazione e verificata la necessità di assicurare al centravanti più assistenza, oltre che di ritrovare una manovra onesta in mezzo al campo, richiama immediatamente Politano pere dieci minuti dopo toglie dal campo anche Fabian per “liberare”. Ebbene, le cose per il Napoli cambiano immediatamente. Perché il disegno cambia (4-3-2-1, adesso); perché Zielinski affianca Lobotka e perché alle spalle di Osimhen ora ci sono Insigne e Mertens. Occupa campo, il Napoli.con Ciruzzo che subito spiega a tutti che lui in panchina non può e non vuole starci.Sì, sembra inizio d’una partita nuova., che non si scompone, che continua a giocare come sa, mentre Italiano la corregge appena: fuori Saponara e Duncan e dentro. Nico Gonzalez (66’) lo pesca dalla destra e lui, lasciato solo soletto da Zanoli, incrocia e batte Ospina non proprio senza colpe.. E infatti, ancora sbanda ed è confuso quando Rrahmani perde palla in mezzo al campo e fa ripartire i viola.con Ospina anche stavolta non proprio senza macchia. Ma non finisce qua. Fuori Lobotka e uno stanco Insigne e dentro Demme ed Elmas. Trova nuova vivacità il Napoli., il quale raccoglie col petto un cross da destra, aggira Igor (stravolto dalla fatica) e prima che il pallone tocchi terra spara e segna. Gran gol e bella partita.Marcatori: 29' p.t. Nico Gonzalez (F), 13' s.t. Mertens (N), 22' s.t. Ikoné (F), 27' s.t. Cabral (F), 40' s.t. Osimhen (N).Assist: 13' s.t. Osimhen (N), 22' s.t. Nico Gonzalez (F), 40' s.t. Mario Rui (N).Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (41' s.t. Ghoulam); Fabián Ruiz (11' s.t. Mertens), Lobotka (35' s.t. Demme), Zielinski; Politano (1' s.t. Lozano), Osimhen, Insigne (35' s.t. Elmas). All. Spalletti.Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor (41' s.t. Martinez Quarta), Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan (20' s.t. Maleh); Nico Gonzalez (41' s.t. Callejon), Cabral (41' s.t. Kokorin), Saponara (20' s.t. Ikoné). All. Italiano.Arbitro: Mariani di Aprilia.Ammoniti: 11' p.t. Milenkovic (F), 27' s.t. Cabral (F).