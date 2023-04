Grattacapi giuridici in arrivo per il Cagliari.



Il club sardo è stato inserito all'interno di un fascicolo d'inchiesta aperto nei giorni scorsi dalla procura di Ajaccio in merito al trasferimento di due giovani calciatori dal club della città corsa a quello rossoblù.



Si tratta dei fratelli Lisandru e Matteo Tramoni passati da un'isola all'altra nell'estate 2020 per una cifra complessiva che secondo gli inquirenti francesi sarebbe stata gonfiata per agevolare i conti dell'Ajaccio.



Ne dà notizia l'edizione odierna de La Nazione, specificando che il Pisa, club che oggi detiene i cartellini dei due fratelli, non risulta in nessun caso coinvolto.