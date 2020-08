Il Cagliari cerca rinforzi sul mercato per il nuovo allenatore Di Francesco. Secondo il Corriere dello Sport, il club sardo stra trattando il trequartista uruguaiano Gaston Ramirez della Sampdoria e il difensore Kevin Bonifazi del Torino (reduce da un prestito alla Spal). Dai granata può arrivare anche il portiere Sirigu, con Cragno in cambio oppure ceduto all'Inter per la conferma di Nainggolan.