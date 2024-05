Cagliari-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: Mandragora salta l'Atalanta, annullato gol a Lapadula

un' ora fa



Cagliari-Fiorentina è il primo match della 38esima e ultima giornata della Serie A 2023/2024, in scena alle 20.45. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi della gara, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Cagliari – Fiorentina ore 20.45

Prontera

Preti – Miniutti

Iv: Giua

Var: Mazzoleni

Avar: Maggioni



45'+3' - Annullato il gol del pari di Lapadula, che aveva battuto Terracciano ma partendo in posizione di fuorigioco. Il VAR conferma.



44' - Giallo a Mandragora per gioco scorretto: diffidato, salterà il recupero di fine campionato contro l'Atalanta.