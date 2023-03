Cagliari-Genoa 0-0



CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Altare, Dossena, Goldaniga (1’ st Nandez); Zappa, Rog (13’ pt Kourfalidis), Makoumbou, Barreca (27’ st Azzi); Mancosu (27’ st Pavoletti); Luvumbo, Lapadula. All. C. Ranieri.



GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Bani (1’ st Sturaro), Vogliacco; Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito; Jagiello (10’ st Haps), Gudmundsson (35’ st Dragus); Puscas (35’ st Salcedo). All.: A. Gilardino.



ARBITRO: P. Valeri di Roma 2; assistenti: V. Di Gioia (Nola) - E. Raspollini (Livorno); IV uomo: M. Monaldi (Macerata); VAR P. Mazzoleni e O. Muto.



AMMONITI: 11’ pt Rog (C), 22’ pt Dragusin (G), 30’ pt Goldaniga (C); 3’ st Sabelli (G), 6’ st Vogliacco (G), 44’ st Makoumbou (C).

RECUPERO: 3’ pt; 8’ st.

NOTE: al 22' st l'arbitro Valeri è stato sostituito per infortunio dal quarto uomo Monaldi.