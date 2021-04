Cagliari-Verona 0-2: leva le castagne dal fuoco come sempre. Non può nulla sul tiro da fuori di Barak.abbastanza disattento sulle ripartenze ospiti. Spesso spende il fallo per rimediare agli errori di tempo.: mette anima e cuore come promesso ma da solo non riesce a enere in piedi un intero reparto.: da una grossa mano in copertura ma spazza via il pallone troppe volte.(dal 16' s.t: entra con il compito di cambiare le sorti della partita ma quest'oggi è restato nella penombra): assente in tutto e per tutto. Fatica in difesa mentre in attacco non si vede mai. Si sveglia nel finale ma non basta.il leone non ruggisce più. Corre sempre come un treno ma le sue incursioni non sono più letali come una volta.(dal 26' s.t: vera anima del centrocampo di casa. Entra e si rende pericoloso in più occasioni): svolge il compito di "diga" senza grossi problemi. Cerca di tenere in piedi un centrocampo apparso abbastanza disunito.(dal 37' s.t: dovrebbe trascinare la squadra ma non lo fa. Non è questo il vero Ninja che tutti conoscono.: spedisce un'ottima palla in curva. Dovrebbe crossare di più ma a volte si dimentica di avere questo compito.(dal 16' s.t: lento, macchinoso. Sono molti i dubbi sul suo stato fisico): qualche buona giocata e nulla più. E' comunque il più acceso in fase offensiva.: un inizio promettente fatto di sportellate e sponde. Pian piano poi si spegne, cadendo in uno stato confusionale.(da 16' s.t: entra con la giusta cattiveria e centra un clamoroso palo. Questa l'unica occasione da lui creata)All.: i punti salvezza passano anche per partite del genere e lui non riesce a conquistarne nemmeno uno. Prova a cambiare la partita quando ormai è troppo tardi. Per salvarsi serve di più.