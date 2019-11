Racconta e si racconta ai microfoni del Corriere dello Sport Marko Rog, nuovo punto fermo del centrocampo del Cagliari, attualmente quinta forza della serie A al pari di Lazio e Napoli: "Sapevamo di poterci ritagliare uno spazio importante in questo campionato - ha esordito il croata -, Pavoletti era stato chiaro e anche profetico: sta andando come lui aveva previsto".



IL PASSATO NAPOLETANO - A Cagliari sta trovando tanto spazio nell'11 titolare di Maran ma Rog non dimentica Napoli e le possibilità che gli sono state offerte: "Non rinnego il mio passato a Napoli: sapevo che lì avrei trovato grandi campioni e non pretendevo mica il posto fisso". Poi l'esperienza in prestito al Siviglia: "Dovevo giocare e a gennaio andai in Spagna, ma sai come funziona: quando sei in prestito secco scivoli velocemente nelle retrovie. Al Napoli saprò essere riconoscente: ho lasciato qualche fratello come Zielinski e Maksimovic. Per me Piotr è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Non dimenticherò i consigli di un perfetto capitano come Hamsik. Avevo bisogno di giocare".



CAGLIARI E MARAN - "Mi hanno convinto raccontandomi le loro ambizioni. Ho scoperto Maran, lavoratore vero, un allenatore attento a qualsiasi tipo di dettaglio. Ora gioco da mezz'ala e sono felice. Europa League? Non faccio pronostici".