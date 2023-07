Mancano ormai una decina di giorni alla nuova stagione in casa Cagliari Calcio. Le vacanze per i giocatori stanno per giungere al termine ma nel frattempo. Mentre procedono spediti i lavori sul manto erboso dell’Unipol Domus (a rischio la partita di Coppa Italia di agosto) si inizia a pensare a quella che sarà la rosa 2023/24.Conferme, addii, nuovi arrivi e tanto altro. Il d.s Bonato, insieme al presidente Giulini ed al mister Ranieri, si interfacciano costantemente per capire il dà farsi.troviamo quelli legati a due protagonisti della scorsa stagione di Serie B. Stiamo parlando di Marco Mancosu e Leonardo Pavoletti.Il trequartista, classe 1988, compirà 35 anni il prossimo agosto ed attualmente ha ancora un anno di contratto con il club rossoblù. Dopo aver fatto di tutto per vestire nuovamente la maglia sarda,ha collezionato 29 presenze, mettendo a segno 5 reti (di cui una in finale come rete più bella del campionato) e 6 assist. In mezzo tanti infortuni di natura muscolare. Quest’ultimo aspetto è il punto in cui si sta interrogando la società. C’è da dire che quando Mancosu era in campo si vedeva,e la sua classe brillava di luce propria. Vestire la maglia rossoblù in Serie A era tra i suoi obiettivi, ed ora, il sogno è veramente ad un passo. Marchixeddu (come lo chiamano in Sardegna) con molta probabilità rimarrà alla corte di Claudio Ranieri, perché sarà. Ricordiamolo poi, in Serie A serve una rosa lunga e anche con un po' esperienza. Marco potrà essere fondamentale anche entrando a gara in corso.. E qui solo a leggere il nome il tifoso rossoblù inizia ad esultare. Pavoloso è l'uomo del ritorno in Serie A, è l'uomo che a Bari al minuto 94 ha siglato la rete della promozione.. Società ed allenatore però si interrogano anche su cosa possa dare il giocatore, non pensando solamente a quello che ha dato in passato. Pavoletti, così come Mancosu, ha ancora un anno di contratto ed il suo sogno è quello di restare in rossoblù. Anche qui vale il discorso dell'e dello, perché Pavo per l'intera squadra è un vero leader, un trascinatore. In campo il suo rendimento è calato anche per via dei gravi infortuni ma non per questo è da "scartare". Come cambio possiamo dire che è un vero cambio di lusso. Su di lui ci sono molte squadre di Serie B, tra cui proprio il Bari.. Claudio Ranieri vuole costruire una rosa competitiva ma che allo stesso tempo incarni lo spirito di "famiglia" proprio come nella seconda parte di stagione in cadetteria. Motivo principale per cui Marco Mancosu e Leonardo Pavoletti meritano la conferma. Essere al centro del progetto non vuol dire per forza essere titolari, anzi, molte volte si è più fondamentali con il lavoro dietro le quinte, quello che la gente non vede.I rossoblù di mister Ranieri vogliono vivere una stagione da protagonisti, ovvero centrandoe senza dover soffrire fino all’ultimo istante. E per centrare questo obiettivo potranno contare su Mancosu e Pavoletti, quelli che amiamo chiamare leader silenziosi.