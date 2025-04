Cairo: "Complimenti al Napoli. Milinkovic-Savic e Ricci? Non abbiamo parlato con nessuno"

Getty Images

Lo scudetto passa dal Torino. I granata sono l’unica squadra ancora sul cammino sia del Napoli, che la affronterà in casa domenica 27 aprile, che dell’Inter, ospitata nel weekend del 10/11 maggio. Sul tema è intervenuto anche il presidente dei granata Urbano Cairo, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

COMPLIMENTI AL NAPOLI – “Affronteremo sia Napoli che Inter, sono due partite importanti per lo scudetto. Faccio i complimenti al Napoli che ha una bella squadra, un grande presidente e un grande allenatore. Sto pensando di seguire la squadra al Maradona: venire a Napoli è sempre festa, i napoletani sono troppo simpatici”.

ZAPATA – “Elmas è un giocatore notevole, se avessimo avuto Zapata per tutto il campionato avremmo fatto altre grandi cose, è un grande campione ed un grande uomo. Come se all'Inter mancasse Lautaro. Sarebbe stato un altro campionato”.

MILNKOVIC E RICCI – “Piacciono al Napoli? Sono voci senza fondamento, non abbiamo parlato con nessuno. La clausola di Milinkovic-Savic? Sono cose che si possono cambiare e non è detto. È uno dei migliori in Europa, è cresciuto tantissimo.