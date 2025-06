Getty Images

Il calciomercato per i club della nostra Serie A è da tempo ormai condizionato da molte limitazioni. Le società, nel ragionare su obiettivi e soprattutto sulla composizione delle proprie rose, devono tenere a mente diverse normative che incidono sulle scelte degli uomini mercato. Fra queste c'è ormai da diverso tempo la limitazione al tesseramento dei giocatori extracomunitari. Ma come funziona la regola degli slot extracomunitari?Le norme del mondo del calcio e quelle della vita di tutti i giorni, va precisato, non combaciano alla perfezione. Per capire chi può essere considerato extracomunitario bisogna partire dal concetto di Unione Europea, ovvero di tutti quei paesi che fanno parte della UE.

Per il mondo del calcio e per la Serie A ci sono infatti diverse eccezioni che di fatto "È il caso, ad esempio della Svizzera, ufficialmente fuori dall'Unione Europea, ma i cui calciatori per la Serie A sono da considerare come comunitari. Per quanto riguarda invece Inghilterra e Albania può essere presente, considerandolo come comunitario, un solo giocatore.Per ogni sessione di calciomercato ogni squadra italiana ha a disposizione la possibilità di tesserareDal 2024, inoltre, la regola è stata "alleggerita" perché per poter tesserare un calciatore extracomunitario non è più necessario liberare un posto in rosa trasferendo un calciatore extracomunitario già tesserato verso l'estero.

La regola è chiara, ma ha anche due sotto-norme che possonoSe una squadra, al momento dell'apertura del calciomercato ha 0 calciatori extracomunitari in rosa può tesserarne fino a 3. Se un club ha più di due extracomunitari in rosa può tesserarne sempre due, ma uno dei due deve avere un comprovato curriculum sportivo a livello di nazionali giovanili (5 convocazioni) o maggiore (2 convocazioni negli ultimi 12 mesi).Infine non valgono nel computo degli slot extracomunitari a disposizione dei club quei giocatori che, pur essendo a tutti gli effetti extracomunitari, si trasferiscono in un club di Serie A da un altro all'interno della nostra federazione italiana.