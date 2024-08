NAPOLI

Sono ore caldissime caldissime in casa partenpea. Accordo raggiunto con il Chelsea per Romelu Lukaku, che domani arriverà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Interesse concreto del Chelsea per Victor Osimhen, che potrebbe volare in Inghilterra. Percorso opposto per Gilmour, pronto a vestire la maglia azzurra, proprio come McTominay, in arrivo dal Manchester United. Amar Dedic, terzino destro del Salisburgo e della Nazionale bosniaca, è l’ultima idea per la fascia. In uscita Gaetano potrebbe andare al Cagliari.