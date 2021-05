Il Gremio molla Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria. Queste le parole del presidente del club brasiliano, Romildo Bolzan Jr a Radio Guaiba: "Ramírez? Molto difficile perché abbiamo già acquistato Piñares, che ha soddisfatto i nostri bisogni. In quella posizione abbiamo Jean Pyerre e pure Isaque. Ci saranno giocatori che faranno il salto in prima squadra, lo stesso Jhonata Robert, se rientra (è in prestito al Famalicão, ndt) può ricoprire quel ruolo. Un acquisto, in questo momento, credo che sia più in agenda".