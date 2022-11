Eric Choupo-Mouting, intervistato da SRF.ch, ha parlato della sconfitta del suo Camerun contro la Svizzera, nella partita d’esordio dei Mondiali in Qatar: "Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà gli svizzeri. Abbiamo creato molte occasioni. Ad un tale livello, sono i dettagli che contano. Purtroppo non siamo riusciti a segnare nel primo tempo. Poi il calcio scrive le sue storie e Breel segna nella ripresa. Ora dobbiamo analizzare le cose in modo da poter tornare a giocare al meglio. Dobbiamo tenere la testa alta e concentrarci sulle prossime partite: abbiamo due finali davanti a noi".