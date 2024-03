Turchia in salsa italiana: i primi 5 nella classifica marcatori hanno tutti giocato in Serie A

Scorrendo la classifica dei migliori marcatori della Super Lig turca 2023/24 c'è da credere che ai fan più nostalgici possa scappare qualche lacrimuccia. Il campionato vede in testa la battaglia tra Galatasaray e Fenerbahce con i giallorossi avanti di due punti sui gialloblu alla 28esima giornata ma è bagarre anche per un'altra classifica, quella dei cannonieri. E qui a comandare sono solo vecchie conoscenze del nostro calcio.



VECCHI RICORDI - Al quinto posto della classifica dei bomber di questa edizione della lega turca c'è Krzysztof Piatek: 13 reti in 26 presenze all'Istanbul Basaksehir per l'ex attaccante di Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana. Ha segnato un gol in più invece Rey Manaj (14 in 24 gettoni per il Sivasspor). L'attaccante ha un trascorso con l'Inter e ha giocato in Italia anche con Cremonese, Pescara, Pisa e Spezia. L'albanese è appaiato a Mauro Icardi che ha il suo stesso score con il Galatasaray. E se primo e incontrastato è Edin Dzeko (18 gol in 27 gare giocate con la maglia del Fenerbahce), il suo più diretto inseguitore è Mame Thiam. Attaccante del Pendikspor, il senegalese ha segnato 14 gol in 27 partite: è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è stato sotto contratto anche con la Juventus, senza però mai esordire in prima squadra e ha giocato in Serie A solo con l'Empoli nel 2017. In Italia ha vestito anche le maglie di Treviso, Sassuolo, Avellino, Sudtirol e Lanciano.



GLI ALTRI - Da segnalare la presenza in graduatoria anche di discrete meteore della nostra Serie A. A 6 reti segnate c'è Eysseric, fumoso trequartista ex Fiorentina e Verona e ora al Karagumruk, a 9 presente Cengiz Under ex giovane prodigio della Roma che poi non ha saputo mantenere le attese. A 12 gol, ai piedi della top 5, compare Adam Buksa, bomber dell'Antalyaspor e fratello di Aleksander Buksa, passato senza lasciare troppi segni per il Genoa (4 presenze, 0 gol). In Turchia insomma non si è mai parlato così tanto italiano.