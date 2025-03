Candreva annuncia il ritiro: "E' un nuovo punto di partenza"

Getty Images

A 38 anniha detto stop. In questi minuti ha annunciato l'addio al calcio giocato attraverso un messaggio sui suoi profili social: "Caro Calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita. È arrivato il momento di salutarti qui a Sin Siro, nella ‘Scala del calcio’, dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio, ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto".

- Rimasto svincolato dopo la fine del contratto con la Salernitana a giugno 2024, dopo non aver trovato un progetto che lo convincesse fino in fondo ha deciso di ritirarsi definitivamente.. L'ormai ex esterno ha giocato anche 54 con la nazionale italiana, con la quale ha debuttato il 14 novembre 2009.