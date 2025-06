Caos Serie B, il TFN accetta la cautelare della Salernitana: playout con la Sampdoria di nuovo a rischio rinvio

Getty Images

A riferirlo è Telenord, secondo cuiIl pool di avvocati ingaggiati dal club del presidente Danilo Iervolino aveva scelto di agire anche sul piano della giustizia federale, dopo aver già presentato un ricorso al CONI per il quale si attendeva una pronuncia per oggi, martedì 10 giugno.

Data anche la rinuncia del Brescia a proseguire con la richiesta d'appello, si attendeva sempre per oggi l'annuncio della Lega Serie B dei nomi di Sampdoria e Salernitana come squadre designate a giocare il playout, andata il 15 giugno e ritorno il 20 giugno.- La Salernitana, che aveva chiesto la sospensione degli spareggi e - in alternativa - l'allargamento della Serie B 21 squadre, ha impugnato il comunicato 211 della Lega B, quello del rinvio del 18 maggio, e anche il comunicato 224, pubblicato il 5 giugno con date e orari dei playout senza i nomi delle squadre impegnate. Nello specifico, si contesta la scelta di Bedin di rinviare una partita sine die, senza deferimenti ufficiali e senza aver convocato il consiglio direttivo come accaduto, ad esempio, nel giorno della morte del Papa. Da lì gli sviluppi sulla penalizzazione e il fallimento del Brescia, retrocesso in Serie C e poi non iscritto dal patron Cellino.

Al momento il 15 e il 20 giugno restano le date ufficiali per il playout, ma non sono ufficiali i nomi di Sampdoria e Salernitana. Con la discussione del ricorso della Salernitana fissato dal TFN per il 13 giugno, due giorni prima del playout d'andata, è evidente come la data sia fortemente a rischio. L'ipotesi, evidenzia Telenord, è che lo spareggio possa slittare alle date