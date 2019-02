Durante i collegamenti di Sky, Fabio Capello apre il dibattito su Zaniolo mentre c’era Di Biagio in collegamento ha detto: «Sapeva che Zaniolo era così bravo, ma non lo ha detto all’Inter però». Poi ha aggiunto: «Parlando del giocatore giallorosso è alto e somiglia fisicamente a Pogba. Lui è sicuramente cresciuto dalle bocciature che ha avuto con Fiorentina ed Entella, ma nello sviluppo i giovani rallentano durante la crescita e non riescono ad essere pronti. Credo che questi due club abbiano sbagliato per questo. L’Inter ce l’aveva già pronto. Si capisce che non sono interista? (ride.ndr) Sto scherzando!».