La, giunta alla, si ritrova ad un passo dalla finale al pari del. Toscani e sanniti contro nel match d'andata delle semifinali, con ritorno in programma domenica 2 giugno al 'Vigorito'. Nel turno precedente (il secondo della fase nazionale) gli uomini di Calabro hanno eliminato la Juventus Next Gen, mentre le Streghe hanno estromesso dai Playoff la Torres.Se al termine del doppio incrocio Carrarese e Benevento dovessero risultare in perfetta parità in quanto a gol segnati, si procederà coi tempi supplementari ed eventualmente coi calci di rigore. La vincente, in finale, affronterà Avellino o Vicenza.

Carrarese-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252) e visibile in streaming su NOW e Sky Go.