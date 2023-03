Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, è intervenuto su Tuttosport per commentare la nota Covisoc a cui ieri ha avuto accesso la Juve: "Quante contraddizioni a margine della nota. È, a un primo esame, evidente l’irrilevanza di questo documento rispetto al noto contenzioso sportivo attualmente sottoposto al giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Alla luce di quanto sopra, permangono aperte due questioni. La prima. Il perché, vieppiù in ragione dell’apparente irrilevanza del documento, del perdurante e reiterato rifiuto di ostensione dello stesso. […] La seconda considerazione. Questo approccio della Figc - rigorosamente difensivo in relazione al rifiuto di ostensione di un documento che, a seguito di ordinanza del TAR, si è poi rivelato di scarso, se non alcun rilievo ai fini del contenzioso - risulta in evidente contrasto, se non contraddizione, con la scelta della Figc di non costituirsi nel giudizio".