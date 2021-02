Si presentò con un gol al debutto. Eppure non riuscì a trasformarlo nell'inizio di un qualcosa di epico. Antonio Cassano, lo ripete più volte, ha nel Real Madrid il più grande rimpianto di tutta la sua carriera, per come se l'è giocata: 29 presenze, 4 gol, 3 assist e il ritorno in Italia dopo un anno e mezzo così così. As, oggi, ha inserito il fu Fantantonio nella flop 11 di sempre del Real Madrid. Unica punta a guidare un attacco di certo rivedibile. Ma partiamo dal portiere, vecchia conoscenza del calcio italiano...





Albano Bizzarri. 12 presenze col Real Madrid, 17 gol subiti. Ma comunque con una Champions in bacheca nel 99/00.