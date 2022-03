Antonio Cassano senza peli sulla lingua in un intervento alla BoboTv: "Se l'Inter non vince a Torino con la Juve è tagliata fuori dallo Scudetto, il Milan viaggia spedito e gioca con entusiasmo, gioca bene. Sta vincendo meritatamente, le ultime 3 ha vinto 1-0 ma meritatamente. Dal 9 gennaio alla partita con la Fiorentina, ha vinto con Lazio, Salernitana e Venezia. Sono il primo ad aver disintegrato la Juve perché ha fatto schifo per 3/4 mesi. L'Inter, da gennaio, sta facendo un disastro, sta facendo schifo. Non è che perché sono interista allora dico altro, non faccio prigionieri. Sta facendo malissimo, fa fatica allucinante nel proporre gioco. A novembre e dicembre, l'Inter giocava una meraviglia e sembrava aver ammazzato il campionato. Barella è a picco, Calhanoglu uguale, Dzeko fa fatica. Lautaro anche, l'unico che sta mantenendo uno standard alto è Perisic, sta facendo un campionato clamoroso. La difesa non è più solida come prima, Handanovic qualcosa concede. Mi sarei aspettato un qualcosa di diverso durante la partita, Gosens non so perché non gioca dall'inizio. Inzaghi poteva rischiare e mettere Gosens al posto di Dumfries, Inzaghi toglie Lautaro e mette Sanchez, sta facendo grande fatica, ha fatto un buon lavoro ma se l'Inter non vince lo scudetto è una stagione fallimentare. Se Juve o Inter non vincono, allora hanno fallito entrambe. Dovevano vincere una o l'altra"