"L'Inter ha avuto il pallino dall'inizio alla fine e ha vinto la partita meritatamente". Anche Antonio Cassano ha commentato il 2-0 della squadra nerazzurra contro la Fiorentina nel consueto appuntamento con la Bobo Tv di Christian Vieri su Twitch: "Non sono andati a pressarla e le hanno fatto giocare la palla, quindi non ha fatto fatica. Ma in campo ha fatto la differenza il numero 7 dei nerazzurri: Sanchez è l'unico campione dell'Inter insieme ad Eriksen. Contro la Juve è stato il migliore in campo, ho letto i giornali il giorno dopo e gli davano 4 o 4,5, questo per me è follia. E anche a Firenze ha fatto una partita clamorosa".