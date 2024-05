Catania-Atalanta Under 23: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Grazie allo 0-1 ottenuto a Caravaggio, ilsi prepara alla sfida di ritorno del primo turno della fase nazionale deicontro l'col vantaggio di poter giocare per due risultati. Gli etnei, infatti, pareggiando o anche perdendo al 'Massimino' con un gol di scarto si qualificherebbero in quanto testa di serie (sono i vincitori della Coppa Italia), mentre la squadra 'B' della Dea avrà l'obbligo di vincere entro i 90 minuti. Il regolamento, infatti, non prevede che si vada ai tempi supplementari.Catania-Atalanta U23 potrà essere vista in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254) e in chiaro - solo in Sicilia - su Sestarete (canale 81 del digitale terrestre). In streaming, invece, la partita sarà disponibile su NOW e Sky Go.

Furlan; Castellini, Monaco, Celli; Bouah, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli; Cianci, Di Carmine.Vismara; Bernasconi, Berto, Comi; Palestra, Mendicino, Panada, Ceresoli; Diao; Capone, Cissè.