Ilcalcio, con a capo il nuovo presidente Gianluca, affiancato dal neoeletto amministratore delegato Giuseppe, approfitta dello stop per risolvere il nodo cessione così da evitare il fallimento della matricola 11700 e il pagamento degli stipendi arretrati, senza tralasciare la situazione prestiti e contratti in scadenza al giugno prossimo.“Questo è un periodo importante per il futuro del Catania, stiamo lavorando molto intensamente. Adesso ci siamo attivati per la risoluzione di alcune problematiche, tra cui il pagamento degli stipendi nel più breve tempo possibile"; queste le parole dell'ad etneo, che intanto valuta anche la situazione contrattuale dei giocatori. Si avvicina, infatti, il 30 giugno, data in cui andranno a scadenza(il cui contratto è stato firmato per un solo anno), e, in base alle decisioni Fifa sulla ripresa del campionato, bisognerà rivedere anche i prestiti in entrata e uscita. Tra questiche dovrebbe tornare a casa Milan;, ceduto in prestito senza diritto di riscatto alla Sambenedettese (squadra in cui il ragazzo vorrebbe proseguire la sua carriera);, ora tra gli sloveni del Dekani, eceduto in prestito con obbligo di riscatto in favore della Triestina, al raggiungimento delle 5 presenze in maglia alabardata, fermo restando però che se il campionato dovesse essere sospeso definitivamente per questa stagione, l'attaccante dovrebbe rientrare tra gli etnei. Infine restano in stand-by le opzioni per il riscatto di(Milan) e(Lazio) che se andassero in porto, frutterebbero al Catania una cifra di poco inferiore al milione di euro.. L'ad Di Natale è stato chiaro: “Il Calcio Catania è legato a Finaria e viceversa, c’è la possibilità che la cessione avvenga attraverso una procedura competitiva, non escludiamo però l'ingresso di nuovi soci, ma trattasi di uno scenario un po' più complesso; resta il fatto però che tutte le valutazioni spettano ai commissari e al Tribunale”. Dopo il fallimento della precedente trattativa proposta dall'imprenditore Follieri, la società ha valutato l'offerta della cordata locale promossa dal Comitato di Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara, pari a due milioni di euro con l’impegno non indifferente di assorbire per intero il monte debiti del club, rispettando le spese altrettanto ingenti legate al mutuo di Torre del Grifo (pacchetto complessivo da oltre 50 milioni di euro) e predisponendo un piano industriale triennale; quest'ultima però è stata rifiutata dal Cda etneo perché considerata troppo bassa. Il presidente Astorina, inoltre, non ha escluso l'ipotesi asta, che si verificherebbe solo qualora l'ulteriore proposta presentata dal gruppo catanese, o anche altre da soggetti non locali, non si rivelassero congrue alle richieste societarie.; dunque mentre la corsa contro il tempo continua, la speranza dell' intera città è che la soluzione non arrivi troppo tardi così da non vanificare tutti gli sforzi fatti soprattutto negli ultimi cinque anni di militanza in serie C, combattendo per la promozione e sfiorandola per ben due volte.