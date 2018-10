Franco Causio ha parlato al Corriere della Sera: di seguito, le sue parole.



CF7 - "Ronaldo con la mia maglia? Sono orgoglioso che un campione del genere indossi la mia divisa. Il 7 era passato un po’ di moda, ormai si parlava solo del 10 e invece..."



ALA DESTRA - "Io ala destra classica come lui agli inizi? Lui si è trasformato in attaccante totale, anche se Ferguson allo United lo preferiva sulla fascia. Quando giocavo io, i numeri erano ruoli eterni: se facevi l’ala destra, facevi l’ala destra. Io lo ero, modestamente, e saltavo l’uomo. Ma nessuno può essere paragonato a Ronaldo, all’assoluto calcistico che rappresenta. Il marziano, dopo Garrincha, è il portoghese. E sono cavoli per tutti. Se n’è accorto il Napoli: Cristiano Ronaldo terrestre è una macchina spaventosa, si è già calato nella Juve e nel campionato. Chi lo ritiene solo un divo non capisce di calcio".



PROFESSIONISTA - "Cristiano è un professionista enorme, egoista solo in apparenza. Si è già caricato in spalla la Juventus e i compagni lo adorano. Contro il Napoli ha segnato tre gol senza segnarne nessuno, trovatene un altro così"