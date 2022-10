Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, commenta le parole di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che ieri è tornato a dire la sua sulla Superlega: "Il presidente del Real Madrid ha detto che la Superlega tornerà? Credo che abbiamo parlato di questo troppo a lungo, per me non esiste. Non esiste più".



"Mi hanno detto cosa è successo ieri e delle sue parole: questo mostra ancora una volta che l'idea è chiudere tutto e far sì che non si giochi contro i club minori - spiega Ceferin, come riporta AdnKronos -. Così dovrebbe cambiare tutto il modello europeo. Questa idea non merita altro commento, ci sarebbe grande differenza tra club poveri e ricchi, non ci sarebbe equilibrio".



Poi, sulle prossime elezioni alla presidenza Uefa: "Mi ricandiderò per un altro mandato per la presidenza della Uefa. Ho già ricevuto 55 lettere di sostegno, sarebbe strano se non mi ricandidassi. Se sarò l'unico candidato? Sembra di sì. Non vogliono che me ne vada...".



In fine, in merito alle elezioni per la presidenza della Fifa ha spiegato: "Non credo che l'Europa presenterà un candidato".