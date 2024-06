Getty Images

Cesena, super offerta a D’Aversa

Daniele Longo

8 minuti fa



L’ambizioso Cesena è tornato in serie B per recitare un ruolo da protagonista e non per fare la comparsa. Ecco perché la società vuole prendere un grande allenatore per la categoria: il preferito è Roberto D’Aversa, esonerato dal Lecce nell’ultima stagione. Per strappare il sì al tecnico abruzzese i romagnoli hanno messo sul piatto 400 mila euro a stagione.