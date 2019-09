A Genova tutti i tifosi della Sampdoria restano con il fiato sospeso, in attesa di conoscere gli sviluppi in merito alla questione della possibile cessione societaria. Oggi scadrà l'esclusiva concessa da Ferrero al gruppo Vialli, e stando alle ultime indiscrezioni la cordata di imprenditori russo-statunitensi potrebbe anche non presentare nessuna offerta, o proporre una cifra al ribasso, lontana dalle richieste di Ferrero. La trattativa teoricamente potrebbe proseguire anche dopo la data odierna, ma è probabile che a fronte di uno scenario simile possa arrivare la chiusura definitiva delle negoziazioni.



Secondo Il Secolo XIX comunque la Sampdoria si attende - anche per correttezza - un segnale dal gruppo, anche per rispetto della società dopo mesi di trattative. Nel frattempo starebbe proseguendo l'opera di mediazione di Edoardo Garrone, impegnato a cucire i rapporti tra potenziali acquirenti e Ferrero, mai particolarmente forti.



A proposito del Viperetta, in seguito alla partita con l'Inter il patron blucerchiato ha cenato allo stadio, salvo poi lasciare subito la tribuna per dirigersi verso Firenze. Ieri invece Ferrero era a Roma, dove dovrebbe rimanere anche oggi. L'imprenditore non parteciperà al Cda, che non è collegato alla cessione. Si parlerà del bilancio semestrale come richiesto dalla Covisoc, e Ferrero parteciperà in videoconferenza.