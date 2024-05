Cessione Milan: Elliott vince contro Blue Skye, archiviate le indagini penali

Redazione CM

8 minuti fa



Lo scontro tra Elliott e Blue Skye, nell’ambito dell’operazione di vendita che ha portato il Milan a RedBird, si arricchisce di un nuovo capitolo. L’ex socio di minoranza (Blue Skye possedeva il 4,27% di Project RedBlack, la società che controllava il 100% di Rossoneri Sport Investment e che a sua volta controllava il Milan) ha fallito in un altro tentativo di ottenere una decisione da un Tribunale contro Elliott o sue affiliate.



NON LUOGO A PROCEDERE - Come viene riportato da Calcio & Finanza, il 28 febbraio 2024 la Chambre du Conseil del Tribunale del Lussemburgo ha emesso un’ordinanza di non luogo a procedere, archiviando tutte le indagini penali contro la Rossoneri Sport Investment (cioè Elliott) e suoi rispettivi dirigenti, tra cui Jean Marc McLean, un dipendente di Elliott. A seguito di un esame completo dei documenti sequestrati durante le perquisizioni, le autorità lussemburghesi hanno confermato che non prenderanno ulteriori provvedimenti. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che è necessario ripristinare la situazione precedente ai sequestri, motivo per il qual è stata ordinata la restituzione di tutti gli oggetti e valori sequestrati ai loro legittimi proprietari.