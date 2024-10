, attualmente di proprietà della famiglia Berlusconi, attraverso Fininvest. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la trattativa sta subendo un’accelerazione decisiva, con Gabelli che sarebbe. Durante un recente incontro tra le parti, sono stati delineati i dettagli dell’operazione, pur non entrando ancora in fase conclusiva.All’incontro hanno partecipato figure chiave come, amministratore delegato di Fininvest, e, fondatore di Hellbiz e consulente dell’operazione con Deloitte Legal Italia., manager di Gamco Investors, la società di Gabelli, ha partecipato da remoto. L’esito del vertice è stato positivo e i prossimi passi prevedono un incontro dei vertici di Gamco con le banche a Londra. L’82enne Gabelli sarebbe quindi pronto a presentare un’offerta vincolante nei prossimi giorni.L’interesse di Gabelli si scontra con una valutazione complessa: la famiglia Berlusconi potrebbe essere disposta a cedere il controllo del club, ma non è ancora chiaro se la cifra di 60 milioni sarà ritenuta congrua. Fininvest sembra aperta a discutere un’eventuale cessione, ma solo in presenza di un investitore solido e capace di garantire la stabilità del Monza, che attualmente sta affrontando una difficile stagione sportiva, trovandosi ultimo in classifica. Le difficoltà economiche sono evidenti, con una perdita di bilancio di oltre 60 milioni di euro registrata nella scorsa stagione. Non è chiaro se la trattativa potrà chiudersi prima della finestra di mercato invernale, ma i tifosi sperano in un rapido sviluppo per permettere alla squadra di rafforzarsi.Gabelli, di origini italiane e imprenditore di successo negli Stati Uniti, è presidente e CEO di Gamco Investors, società che gestisce asset per 31 miliardi di dollari,. Non è nuovo a investimenti ambiziosi, e con l'acquisizione del Monza potrebbe affrontare una delle sfide più affascinanti della sua carriera. Gabelli si è distinto negli anni per la sua gestione puntigliosa degli investimenti e non ha esitato a prendere posizioni forti, come dimostrato nella disputa legale contro la fusione tra Paramount e Skydance.Non è la prima volta che Fininvest valuta la cessione del Monza: in primavera, colloqui con il fondo Orienta, che aveva valutato il club 100 milioni, non sono andati a buon fine. Tuttavia, il miliardario italoamericano sembra determinato a chiudere l’accordo e, se tutto andrà come previsto, il Monza potrebbe presto diventare il nono club italiano sotto proprietà statunitense, portando una ventata di novità nel calcio italiano.