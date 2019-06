Dichiarazioni reali, oppure il consueto tentativo di depistaggio? Ad oggi, non è ancora dato saperlo. Massimo Ferrero ha smentito in maniera netta le voci di un possibile contatto con Jamie Dinan, il magnate americano pronto ad acquistare la Sampdoria, dopo che nei giorni scorsi aveva negato anche l'esistenza della trattativa, salvo poi raggiungere negli U.S.A. gli esponenti del gruppo Vialli. "Chi mi avrebbe chiamato? Io non ho sentito nessuno, se mi vogliono chiamare sanno dove trovarmi. Per quanto mi riguarda, dopo le cifre che ho sentito negli Usa, il discorso è strachiuso. Infatti sto lavorando per la Samp del futuro" ha detto il Viperetta a Il Secolo XIX.



Il quotidiano però fa emergere alcuni dettagli legati all'offerta preparata da Dinan insieme al socio Knaster, l'altro finanziatore dell'operazione. Nel vertice di New York sarebbe stata formulata una proposta ritenuta quasi 'oltraggiosa' dal Viperetta, rientrato furioso dagli Stati Uniti. Il summit con Garrone pre Samp-Juve, però, aveva riacceso le speranze di ripartire con la trattativa. Nell'offerta invece sarebbero presenti dei bonus milionari. Uno dipende dal piazzamento della Samp nei prossimi due anni: dal nono posto in su, maturerebbero altri 10 milioni. L'altro invece dalla vendita di Andersen: in caso di incasso da 50 milioni, arriverebbero altri milioni per la precedente proprietà.