Il primo snodo cruciale della stagione nerazzurra. L'di Simone, dopo aver riconquistato la vetta in Serie A grazie al poker rifilato all'Udinese, torna in campo a San Siro,nellacontro ladi Imanol: sfida fondamentale per le sorti del: al momento le due squadre guidano la classifica, già qualificate agli ottavi con 11 punti a testa, ma i baschi sono davanti per quanto riguarda la differenza reti, +5 a +3.Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Sanchez.Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Zakharyan; Sadiq, Oyarzabal.Ciò significa che l'Inter, per arrivare prima e ottenere un sorteggio più abbordabile, contro una seconda piuttosto che una corazzata europea, avrà solo un risultato disponibile, la vittoria, mentre col pari o con un ko sarebbe seconda. Inzaghi opta per la coppia d’attacco composta da Sanchez e Thuram, con Lautaro in panchina.I - Questa è la quarta stagione consecutiva in cui l'Inter affronta una squadra spagnola nella fase a gironi. Nel 2020/21 e nel 2021/22 ha perso in casa e in trasferta contro il Real Madrid, ma la scorsa stagione ha conquistato quattro punti su sei contro il Barcellona chiudendo davanti ai catalani. La vittoria per 1-0 sul Barcellona alla terza giornata della scorsa edizione è stata una delle uniche due collezionate dall'Inter nelle ultime 15 partite contro club della Liga (P3 S10). La serie include anche la sconfitta per 3-2 contro il Siviglia nella finale di UEFA Europa League 2020 a Colonia. La vittoria contro il Barcellona ha inoltre interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive in casa contro club spagnoli; la vittoria per 3-1 contro il Barça nell'andata della semifinale 2009/10 di Champions League è l'unico successo in otto partite contro avversari della Liga a San Siro (P3 S3). Questa è la 17esima presenza dei Nerazzurri nella fase a gironi di Champions League, la sesta consecutiva. La scorsa stagione, l'Inter ha vissuto la sua miglior stagione di Champions League dopo il trionfo del 2010. Seconda classificata nel Gruppo C dietro al Bayern Monaco (che vinto due volte), ha però preceduto il Barcellona. La squadra di Simone Inzaghi ha poi battuto Porto (1-0 c, 0-0 t) e Benfica (2-0 t, 3-3 c) e ha vinto il derby contro il Milan in semifinale (2-0 t, 1-0 c), ma si è arreso al Manchester City per 1-0 in finale a Istanbul. Prima della scorsa stagione, l'Inter non vinceva una sfida a eliminazione diretta di Champions League dal 2010/11, quando è arrivata ai quarti di finale da detentrice. Dopo l'1-1 della prima giornata in casa della Real, l'Inter ha battuto il Benfica (1-0 in casa) e il Salisburgo (2-1 casa, 1-0 trasferta), prima dell'epico pareggio per 3-3 in rimonta a Lisbona alla quinta giornata dopo aver chiuso il primo tempo sotto di tre gol. La vittoria alla terza giornata contro il Salisburgo è stata la nona nelle ultime 20 gare casalinghe di UEFA Champions League (P6 S5), anche se otto di queste sono state nelle ultime 11 partite (P1 S2). Campione d'Europa nel 1964, 1965 e 2010, l'Inter è arrivata terza in Serie A la scorsa stagione, a 18 punti dal Napoli e a due dalla Lazio ma con due lunghezze di vantaggio sul Milan. Ha vinto anche la Coppa Italia per la nona volta e la seconda stagione consecutiva grazie alla doppietta di Lautaro Martínez contro la Fiorentina in finale (2-1). Imanol Aguacil, tecnico della Real Sociedad, ha affrontato una squadra italiana cinque volte da allenatore, senza mai vincere (P3 S2). Simone Inzaghi ha totalizzato una vittoria in sette partite da allenatore contro avversarie spagnole, contro il Barcellona nella scorsa Champions League, e ha perso quattro delle altre sei gare.