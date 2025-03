BELGA MAG/AFP via Getty Images

Archiviati i playoff di Champions League, che hanno visto l'eliminazione di Juventus, Milan e Atalanta, torna di scena la competizione europea, che entra nella fase più calda. Alle 18.45 si comincia con la prima sfida che vede ilospitare l', per l'andata degli ottavi di finale.CLUB BRUGGE-ASTON VILLAMignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All. Hayen.E. Martinez; Konsa, Disasi, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins. All. Emery.

Joao Pinheiro