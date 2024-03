Champions League: le squadre qualificate ai quarti di finale

Con i successi dell'Atletico Madrid sull'Inter e del Borussia Dortmund sul Psv Eindhoven conosciamo le otto squadre che continueranno l'avventura in Champions League. Si qualificano ai quarti di finale Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcellona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Bayern Monaco.



QUANDO IL SORTEGGIO - I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della UEFA Champions League 2023/24 si svolgeranno venerdì 15 marzo alle 12, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.



CRITERI - Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è aperto. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo della Champions League 2023/24 verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa" nella finale di Wembley, a Londra, sabato 1 giugno 2024.



LE DATE - I match dei quarti di finale di Champions League sono in programma il 9/10 (andata) e 16/17 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 30 aprile/1° maggio (andata) e 7/8 maggio 2024 (ritorno).