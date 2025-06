Chelsea, Maresca allontana Maignan: "Non vale la pena parlarne. Fiducia in Robert Sanchez"

Sono stati mesi complicati per il portiere francese, tra un rinnovo promesso ma mai messo nero su bianco e la volontà di cambiare aria. La trattativa con il Chelsea, tuttavia, è naufragata a pochi passi dal traguardo finale e oravuole provare a coinvolgere l'attuale capitano rossonero nel nuovo progetto nel club, magari arrivando a prolungare quel contratto in scadenza nel 2026.Nel frattempo, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro il Los Angeles FC, confermando tra le altre cose che Maignan non lo raggiungerà a Londra.

- "Ho detto che Liam può essere il numero nove dell'Inghilterra già quando abbiamo affrontato l'Ipswich Town. Ora che è un giocatore del Chelsea, lo ripeto, non ho dubbi che in futuro potrà essere il numero nove della nazionale inglese".- "Abbiamo vinto con l'Under 23 del Manchester City – ha segnato 24, 25 gol in quella stagione – quindi sa esattamente cosa possiamo dargli, e io so cosa può darci Liam. E' una vittoria per tutti. Liam ci piace, Liam ci vuole bene, quindi è stata una conversazione facile".

- "Jadon non è con noi. Quindi è sicuramente una posizione per cui probabilmente dovremo fare qualcosa. Anche perché Mudryk non è con noi. In questo momento abbiamo Madueke, Neto e George come ali vere e proprie. Quindi di sicuro succederà qualcosa".- "Robert Sanchez è il numero uno, abbiamo Filip Jorgensen come numero due. Penders si unirà a noi nelle prossime settimane per analizzarlo, giudicarlo e prendere una decisione definitiva. Poi, per Maignan o altri giocatori, non credo valga la pena parlarne".