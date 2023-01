Se l'Arsenal ha individuato in Joao Felix l'alternativa a Mikhailo Mudryk, anche il Chelsea, altra pretendente per l'ucraino, valuta il piano B. Come riportato dal Daily Mail, i Blues hanno messo gli occhi su Dani Olmo, giocatore spagnolo del Lipsia. Se Mudryk dovessere accasarsi all'Emirated Stadium allora il Chelsea avrebbe pronta la mossa per Olmo.