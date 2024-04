Chelsea-Tottenham: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(giovedì 2 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:30) è un recupero della 26esima giornata di campionato nella Premier League inglese. A Stamford Bridge arbitra Jones. Dopo il pareggio in rimonta sul campo dell'Aston Villa, i padroni di casa si presentano a questo derby di Londra al nono posto in classifica con 48 punti. Dodici in meno degli ospiti, reduci dalla sconfitta in casa contro l'Arsenal. Domenica nel prossimo turno il Chelsea gioca ancora in casa col West Ham, mentre il Tottenham è impegnato ad Anfield contro il Liverpool.

Partita: Chelsea-Tottenham.Data: giovedì 2 maggio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:30.Canale TV: Sky Sport.Streaming: Sky Go, Now.- Chelsea-Tottenham viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.- L'ex di turno Pochettino deve fare a meno degli infortunati Enzo Fernandez, Chukwuemeka, Fofana, Gusto, James, Lavia, Nkunku, Sanchez, Ugochukwu e Thiago Silva, l'ex milanista che ha annunciato l'addio a fine stagione.

Postecoglou non può contare sugli infortunati Forster, Sessegnon, Solomon, Werner e l'italiano Udogie, che si è operato e salterà la fase finale di Euro 2024. In dubbio Chilwell, Colwill e Sterling da una parte, Skipp dall'altra.(4-2-3-1): Petrovic; Chalobah, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Mudryk, Palmer, Madueke; Jackson. All. Pochettino.(4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Hojbjerg, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son. All. Postecoglou.