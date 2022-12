Giù il sipario, la stagione difinisce qui. 18 presenze e il primo gol in Premier League. Dopo i prestiti al Vitesse e al Southampton sarebbe dovuto essere il momento per affermarsi in Blues, ma non sarà così. Rottura del legamento crociato del ginocchio in un'amichevole con l'Aston Villa, operazione già fissata e tanti saluti.- Il ko di Broja spinge il Chelsea a tornare sul mercato attaccanti già per il mese di gennaio. Con il Molde si stanno definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'ivoriano classe 2002. Ma i Blues non si fermano qui. Oltre a Fofana arriverà anche un altro attaccante, possibilmente un top da mettere in tempi brevi nelle mani di Potter.- A Rafael Leao fischiano le orecchie, al Milan ancora di più. Con i rossoneri avrebbe potuto aprirsi anche un discorso legato a Broja e c'è sempre la pista Ziyech da tenere monitorata, ma, il Chelsea prepara il budget e rimane alla finestra in attesa di nuovi sviluppi legati al suo futuro. Capitolo rinnovo: al momento c'è distanza tra la richiesta del giocatore e la proposta della società, che potrebbe rilanciare un'offerta a 7 milioni di euro d'ingaggio.- Il Chelsea segue la situazione Leao ma valuta anche altri profili. Con i riflettori sempre accesi sul nostro campionato: il terremoto in casa Juve potrebbe convincerea cambiare aria e i Blues stanno valutano il suo profilo, sullo sfondo rimane l'ipotesi di un ritorno di- difficilmente a gennaio, più per fine stagione - ma non intendono esercitare l'opzione di 75 milioni per riprenderlo dalla Roma. All'estero al Chelsea sono stati accostati i profili di Joao Felix, Mudryck - per il quale al momento c'è l'Arsenal in pole - e anche Cristiano Ronaldo, che però al momento non sembra una pista percorribile.