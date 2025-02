Cherubini: "Grazie Agnelli, la sua Juventus ha fatto la storia. Paratici il miglior dirigente sportivo"

Getty Images

è ripartito dal Parma con una missione, rilanciare i crociati. Ma non dimentica il suo passato, la: "".Cherubini, due settimane fa circa, è diventato il nuovo amministratore delegato degli emiliani e ha ereditato le mansioni sia dell'area sportiva che corporate. E' un nuovo capitolo per l'ex dirigente bianconero, che nel 2023 era stato inibito nell'ambito del processo per le plusvalenze della società piemontese, lasciata poi nel giugno 2024 chiudendo un rapporto 12 anni.

Cherubini, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo ad del Parma, è tornato anche sulla sentenza ("") e sul rapporto con l'ex presidente della Juventuse l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici, definito "il miglior dirigente sportivo".- "Io, Fabio Paratici e le altre persone coinvolte come Maurizio Arrivabene e il presidente Agnelli, non abbiamo mai voluto esprimerci sulla sentenza.. Voglio però parlare del rapporto con. Anche se c'è stata molta speculazione su questa cosa, soprattutto mediaticamente, io ho un ottimo rapporto con lui, pur essendo stata una. Mi auguro che possa tornare il prima possibile, a breve terminerà la sua inibizione. S, uno dei pochi che ha avuto la forza di proporsi all'estero. Oggi dobbiamo parlare del Parma, ma volevo allargare il discorso anche sul fatto che a giugno ho lasciato la Juventus dopo 12 anni ma in questi mesi ho preferito non parlare, non credendo fosse giusto, e non avevo avuto modo di chiudere il ciclo con un ringraziamento. Lo faccio oggi, citando anche il presidentecon il quale ho condiviso questo percorso.".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui