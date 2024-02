Chi condurrà Sanremo 2025

Amadeus era stato chiaro fin dall'inizio, l'ha detto più volte: quello appena concluso è stato il suo ultimo Festival di Sanremo da presentatore e direttore artistico. Cinque anni durante i quali ha cambiato volto e mentalità al programma, ha avvicinato i ragazzi portando sull'Ariston cantanti giovani che fanno milioni di clic sui social, senza però rinunciare alla fetta di pubblico storico rimasto fedele grazie alla presenza di artisti più datati. E ora, come i grandi allenatori, finito il ciclo decide di lasciare.



I DUBBI DELLA RAI - C'è ancora qualcuno che sta provando in extremis a convincerlo a fare anche il prossimo Festival, ma al momento il presentatore sembra abbastanza convinto sulla sua posizione. Così presto in Rai partirà un lavoro di scouting per capire chi può essere il profilo giusto in grado di prendere un'eredità pesante. Sì, si farà mercato anche lì. Serve un nuovo allenatore per il Festival, i vertici sono di fronte a un bivio e dovranno scegliere il progetto giusto: o andare avanti nel segno della continuità cercando un presentatore o una presenatrice esperto/a che sia in grado di portare avanti il Festival su questi binari senza cambiare troppe cose, oppure puntare su un giovane e mettergli Sanremo in mano.



CHI DOPO AMADEUS? - A oggi i nomi che circolano con più insistenza per presentare il Festival di Sanremo 2025 sono tre: il primo è quello di Carlo Conti, sarebbe un ritorno per chi l'ha già guidato per tre anni dal 2015 al 2017; l'altro è quello di Antonella Clerici, anche lei l'ha già condotto nel 2005 - insieme a Paolo Boolis - e nel 2010, quando l'orchestra lanciò gli spartiti sul palco per contestare l'eliminazione di Malyka Ayane in favore di Pupo ed Emanuele Filiberto. Il terzo nome è una novità, Alessandro Cattelan: personaggio in rampa di lancio arrivato in Rai nel 2021 e già conduttore dell'Eurovision con Laura Pausini e Mika.