Chi è Ardon Jashari: il "nuovo Xhaka" del Bruges finito nel mirino di Juventus e Milan. È già re del Belgio

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il Bruges è da sempre fucina di grandi talenti e quelli che non riesce a "costruire" nella sua cantera va a pescarli in giro per l'Europa facendoli poi letteralmente esplodere dando spesso e volentieri la chance di confrontarsi anche con i palcoscenici europei come Champions ed Europa League. Quest'anno il titolo di campioni del Belgio è sfumato all'ultimo, ma nella rosa a disposizione di Nicky Hayen sono diversi i talenti che si sono elevati al ruolo di uomini mercato. Il più richiesto? Ardon Jashari.Il centrocampista classe 2002 era ufficialmente al suo primo anno nella Jupiler Pro League, ma a suon di prestazioni solidissime condite anche da un importante contributo in zona goal (3 goal e 4 assist) è riuscito a conquistare non solo il premio di miglior giovane della competizione, ma anche quello di MVP totale dell'annata in Belgio.

Eppure la carriera del centrocampista svizzero di origini macedoni non è stata sempre così lucente. Cresciuto nelle giovanili del Lucerna dopo una breve parentesi nello Zurigo, non riusciva a convincere gli allenatori della prima squadra a dargli fiducia come accadeva ai suoi compagni. Nell'anno del covid la sensazione di aver sbagliato strada e la scelta di seguire anche dei corsi di economia. Poi il cambio in panchina con l'arrivo di Mario Frick che lo lanciò in prima squadra in pianta stabile.Centrocampista fisico, ma dotato di un ottimo piede sia nel corto che nel lungo, è stato ribattezzato in Belgio comeinteso come il connazionale svizzero Granit, oggi sotto contratto con il Bayer Leverkusen, e con cui si alterna proprio nelle chiamate della nazionale elvetica. Il suo ruolo ideale è in un centrocampo a due, ma può adattarsi anche in un ruolo di mediano davanti alla difesa in un centrocampo a tre con compiti non da regista puro.

Chi per primo in Italia ha messo gli occhi sul suo talento è stata lacon Cristianoche aveva dato mandato ai suoi scout di visionarlo dal vivo (insieme a De Cuyper) in diverse occasioni. Poi l'addio del dirigente toscano ha cambiato i piani bianconeri favorendo l'inserimento del Milan squadra, tra l'altro, per cui Jashari fa il tifo fin da bambino. Fin da quel 2011 quando si presentò con la famiglia a San Siro per vedere un Milan-Barcellona. In panchina, già allora, c'era Massimiliano Allegri. Casualità?