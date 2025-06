Chi è Oscar Ustari, il portiere dell'Inter Miami che ha parato un rigore al Mondiale per Club

AFP via Getty Images

Una ventina d'anni fa. L'anno dopo fu chiamato dal ct della nazionale A al Mondiale 2006, quello vinto dall'Italia. Sembrava un predestinato, poi però la carriera prese un'altra strada e oggi a 38 anni Ustari gioca in MLS con l'Inter Miami di Messi e Suarez. E nella prima partita del Mondiale per Club contro l'Al-Ahly è stato assoluto protagonista con un paio di interventi decisivi e con un rigore parato a Mahmoud Trezeguet.

- La sliding door di Ustari arriva negli ultimi mesi del 2011: da qualche anno gioca in Spagna nel Getafe, si alterna nel ruolo da titolare con Abbondanzieri, anche lui argentino;Jordi Codina. Nel corso della carriera ci prova altre due volte a tornare in Europa, con Almeria e Sunderland. Risultato? Zero presenze sia in Spagna che in Inghilterra.

- Così la carriera di Ustari continua tra Nord e Sud America e quando gioca in Messico, nell'Atlas, subisce un altro infortunio pesante:. Ed è sempre per colpa di un infortunio che nel 2007 ha dovuto rinunciare alla convocazione per la Coppa America. Senza tutti quei problemi fisici, forse, avrebbe potuto fare un'altra carriera. Nel settembre 2024 arriva all'Inter Miami, in questa stagione sta giocando titolare e nella gara d'esordio del Mondiale per Club si è messo subito in vetrina.

