Chi è Gaspar, il nuovo difensore del Lecce

AFP via Getty Images

Pantaleo Corvino si muove a 360° sul mercato, ha osservatori sparsi in ogni zona del mondo e più volte ha mandato i suoi scout in Portogallo per visionaresquadra che nella scorsa stagione si è salvata in extremis con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Le relazioni sulla scrivania di Corvino erano positive, il giocatore ha fatto bene anche nell'ultima Coppa d'Africa e così Corvino è riuscito a portarlo in Italia per circa 2 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Contratto di tre anni con opzione per altri due.

- Un nuovo difensore per il Lecce, che sulla carta dovrebbe prendere il posto di Pongracic andato via.. Alla fine della stagione 2022-23 viene inserito nella Top 11 della seconda divisione portoghese per aver conquistato da protagonista la promozione con l'Estrela Amadora, nella Coppa d'Africa dell'anno scorso ha giocato tutte e cinque le partite dell'Angola poi eliminato ai quarti dalla Nigeria.- Nell'ultima stagione con l'Estrela Amadora Gaspar ha giocato da titolare totalizzando; saltando solo le partite in cui era in Coppa d'Africa più un paio per squalifica. Un gol, il primo in Portogallo: ha segnato a dicembre contro l'Arouca, il gol che ha sbloccato la gara finita poi 4-1 per gli avversari.