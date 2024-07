Getty Images

Nuovo rinforzo tra i pali per il Lecce, dall'Austria Vienna arriva il classe 2000. Dopo una stagione da titolare tra i pali del club austriaco aveva diverse opzioni sul tavolo, si erano fatti avanti altri club stranieri ma lui ha scelto la Serie A perché: "Ho guardato molto il calcio italiano, e non vedo l'ora di giocare in uno dei campionati più importanti al mondo" ha detto nel giorno della sua presentazione. I giallorossi lo seguivano da un po', hanno studiato la sua crescita e appena l'hanno ritenuto pronto l'hanno portato in Italia.- Christian Früchtl è cresciuto tra i pali delle giovanili del Bayern Monaco, è entrato nel 2017 e prima di andare via, due anni fa. Prima e ultima partita in Bundes. Nell'estate di quell'anno si trasferì a parametro zero all'Austria Vienna con il quale gioca due stagioni da titolare debuttando anche in Europa.

- In Nazionale Fruchtl ha fatto; era in panchina anche nella vittoria contro l'Italia di Nicolato due anni fa, e nell'ultimo Europeo in cui la Germania capitanata da Bisseck è uscita nella fase a gironi.