Chi è Pierret, il nuovo acquisto del Lecce bloccato dal G7

Il Lecce si è mosso in anticipo perGià bloccato a gennaio, Pierret arriva a zero dopo la fine del contratto con il Quevilly Rouen. Sei mesi fa era stato fatto anche un tentativo per prenderlo subito, ma la richiesta del club francese era considerata troppo alta per un giocatore in scadenza e così i giallorossi hanno aspettato l'estate.

- Titolare fisso nel Quevilly, ha giocato davanti la difesa totalizzando 33 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa di Francia.e nel 2021/22 ha fatto l'unica esperienza lontano dalla Francia giocando in Romania con la Dinamo Bucarest: una stagione complicata chiusa con la prima retrocessione nella storia del club.- L'arrivo di Pierret a Lecce era slittato di qualche giorno per motivi extracalcistici:. Visite e firma hanno tardato qualche giorno quindi, ma i primi segnali di Pierret in giallorosso erano arrivati a gennaio direttamente da Corvino: "Ci piace molto" aveva detto il responsabile dell'area tecnica che già stava lavorando per bloccarlo in vista della prossima stagione.