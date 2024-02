Chi sono i migliori ambidestri nella storia del calcio?

Federico Albrizio

Talento e tattica, i due volti del calcio. Il dibattito è aperto da anni e tanti sostengono che ormai il secondo aspetto abbia preso il sopravvento sulla prima e che i giocatori siano preparati più sui movimenti da fare in partita piuttosto che sulla tecnica. Di conseguenza la critica vuole che alcuni talenti stiano gradualmente e inesorabilmente andando perduti, tra questi l'abilità di usare indistintamente destro e sinistro.



Non che i giocatori arrivati ai più alti livelli non siano in grado di stoppare, passare, lanciare, crossare e calciare con qualità con entrambi piedi, sia chiaro, ogni atleta si prepara e si allena costantemente per utilizzare al meglio il piede debole. Qui però parliamo di un'abilità innata, quella di utilizzare destro o sinistro senza che vi siano differenze. E in effetti, con il passare degli anni, gli esponenti della categoria sono sempre meno.



Pochi sanno calciare allo stesso modo con i due piedi, si contano sulle dita di una mano quelli in grado addirittura di battere punizioni, calci d'angolo o rigori con destro e sinistro. Ma chi sono i migliori ambidestri nella storia del calcio? Noi di Calciomercato.com vi proponiamo una selezione di dieci giocatori che hanno dimostrato di possedere questo talento, dite la vostra nei commenti.