L'ultimo Juventus-Inter di(almeno in bianconero e Coppa Italia permettendo), potrebbe essere anche l'ultimo di, che nell'occasione festeggerà la sua 553esima partita in bianconero. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, sfumata per il gol di Trajkovski contro la Macedonia del Nord, il capitano sta seriamente pensando di mettere la parola fine alla sua carriera juventina.Stasera, contro l'Inter, Giorgio supererà la leggenda Gaetano Scirea al terzo posto tra i bianconeri con più presenze nella storia. Un risultato importante, che lo riscatterà solo in parte dalla delusione della mancata qualificazione al grande appuntamento con la Nazionale, dopo il successo europeo della scorsa estate. Come anticipato danelle scorse settimane, ritiro o Mls sono opzioni concrete per l'azzurro, anche se non è da escludere una permanenza (comunque complicata) a Torino. In questo caso, la Juve vorrebbe che il difensore rimodulasse l'ingaggio con bonus a rendimento.E sul fronte sostituto? La Juve si sta muovendo da tempo, nella testa dei dirigenti c'è l'idea di trovare un partner affidabile a Matthijs de Ligt, al momento fuori dalla lista dei partenti. La prima scelta è rappresentata da Antonio Rudiger, centrale tedesco in scadenza a giugno con il Chelsea, ma ancora non c'è ancora intesa sull'ingaggio. A luglio ci sarà un volto nuovo, Federico Gatti del Frosinone, che però va valutato ad alti livelli, non è da escludere che possa essere inserito un altro giovane, come Mattia Viti dell'Empoli, obiettivo anche del Milan.