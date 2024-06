Chiesa: "Molto vicino al livello pre-infortunio. Dybala e Ribery i più forti che abbia mai visto"

AFP via Getty Images

Il calcio perè una questione di famiglia. Una passione nata da bambino grazie al padre, coltivata e cresciuta e che neanche il grave infortunio patito è riuscito a frenare.L'attaccante dellae dell', con cui è impegnato a Euro 2024, si racconta a France Football, svelando anche un aneddoto su: "Sono cresciuto con il pallone, guardando mio padre giocare e indossando le maglie che collezionava. Quanto giocava a Parma, Buffon è venuto a casa nostra e mi ha spaventato. Era un ragazzone massiccio, con quello sguardo e i capelli ritti. Non lo conoscevo, avevo paura di lui e mi sono messo a piangere. Non mi hai mai pesato essere un figlio d'arte, il nome non è mai stato un fardello per me. Io avevo il sogno di arrivare in Serie A e ci sono arrivato anche ai giusti e preziosi consigli di un papà calciatore".

- Chiesa si sofferma anche sui compagni di squadra avuti in carriera svelando quali siano i più forti. E a sorpresa non è Cristiano Ronaldo: "Mi piace molto giocare con Vlahovic, è un giocatore eccezionale ed è un grande amico. Mi è piaciuto giocare con Ronaldo, Dybala, Muriel, Saponara e Ilicic. E poi: mamma mia che giocatore. E poi è anche un grande uomo spogliatoio, sempre felice e sorridente, con un'enorme forza mentale. Era a fine carriera alla Fiorentina, ma mi ha davvero impressionato. Tecnicamente, nel dribbling,".

- Il classe '97 si concentra poi sull'infortunio e sulla lenta ripresa: "L'infortunio ha rallentato la mia carriera, ma mi ha insegnato tanto. Prima probabilmente ero un giocatore più istintivo, più impulsivo, e forse il mio gioco è cambiato un po’, ma non la mia velocità. Adesso sono tornato molto vicino al livello in cui ero prima dell'infortunio".