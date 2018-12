Ci sei mancato, caro Chievo.Un Chievo che ha saputo non solo soffrire in difesa, come era plausibile, per alcuni tratti della gara, ma soprattutto è riuscito finalmente ad esprimere un proprio gioco che da tanto tempo oramai non si vedeva più.La difesa a 4 con la coppia Rossettini-Bani sembra funzionare, dopo che lo stesso mister ha infuso maggior sicurezza allo stesso Bani a seguito di un periodo nel quale si era effettivamente perso.L'eterno capitano gialloblù, finito ai margini della rosa dagli ultimi allenatori, si è ritrovato al centro non solo del proprio reparto, ma dell'intera squadra,Intuizione che ora lo sta ripagando appieno, visto che il numero 31 si è caricato sulle proprie spalle tutto il gruppo sia segnando un bellissimo gol, sia spronando i compagni nel momento di maggior forcing laziale.Si riparte quindi da qui, dall'uomo che nessuno si aspettava e da un allenatore che fino ad ora sta già facendo miracoli.nonostante la scalata sia ancora una missione quasi impossibile, è che il Chievo continui ad esprimere questa voglia e questo spirito in ogni gara, accompagnato da un gioco che finalmente fa divertire i propri tifosi.