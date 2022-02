Finora a fare meglio,però dal serbo ci si aspettava subito una marcatura e lui l’ha fatta.Come dire,morto un Papa se ne fa subito un altro. Se sarà bravo e capace come il suo predecessore lo sancirà solo il campo, però l’inizio è di quelli promettenti: gol sblocca-partita, e raddoppio sfiorato un paio di volte.Meglio non gli si poteva chiedere.L’incipit sperato e desiderato dal popolo juventino, tornato finalmente domenica sera a tifare come si deve la propria squadra allo Stadium, rigenerato probabilmente dall’entusiasmo per i nuovi arrivi di gennaio, rivelatisi entrambi subito di spessore.Bene Dusan, maLa gara con l’Hellas l’ha chiusa lui, facendo subito capire perché è stato preso:. Cosa vuoi di più dalla vita? Uno svizzero! Appunto.dove quasi tutti hanno giocato meglio di come ci si era mestamente abituati,Poima nel complesso si è visto in campo un gioco più propositivo e divertente. Di sicuro,Che puntualmente li hanno sfruttati: per esempio McKennie, appena entrato, si è infilato subito nei corridoi liberi e per poco non si è aggiunto allo score dei marcatori.che non ha segnato ma fatto un gran lavoro sulla fascia, fornendo palloni a Vlahovic e firmando l’assist al bacio per il secondo gol di Zakaria. “Ora c’è bisogno di questo, ed io lo faccio” ha detto Alvaro a fine partita, dimostrandosi umile, desideroso di essere riscattato a fine campionato e, soprattutto, maturo.nonostante sia stato autore pure lui di una buona prestazione, con l’assist millimetrico servito al serbo nell’azione della prima rete, sacrificandosi e impostando, sfiorando pure la segnatura personaleIl cambio non è stata una punizione o una bocciatura, ma l’esigenza di schierare forze fresche per mettere in ghiaccio 3 punti importanti e risparmiare giocatori in vista del prossimo doppio impegno settimanale, in Coppa Italia e campionato (per altro, a Bergamo) .Dalle strette di mano rifiutate ad Allegri in altre stagioni alle brutte facce di oggi ,sembra che nulla sia cambiato nel suo carattere.